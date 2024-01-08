بعد مسيرة ناجحة وأدوار لامعة..دينزل واشنطن يعلن عن أفضل وأنجح دور قدمه في فيلم

ميرنا وليد - بيروت - في تصريحات كثيرة سابقة له، قام النجم العالمي دينزل واشنطن بالتصريح عن أفضل الأعمال التي قام بها في مسيرته التمثيلية الناجحة.



وبالرغم العدد الكبير من الأدوار التي فاقت النجاح في مسيرته إلا أن دينزل واشنطنقام بتحديد دور واحد حيث قال مرارا وتكرارا أن "المحقق ألونزو هاريس" في فيلم Training Day الذي عرض لأول مرة عام 2001 هو أفضل دور لعبه على الإطلاق.

وفي وقت سابق، عم غضب واسع الأوساط التونسية وذلك بعد استقرار الجهة المنتجة لفيلم عن القائد القرطاجي حنبعل على نجم هوليوود دينزل واشنطن لما اعتبرون أنه خطأ تاريخي، إذ يقولون إن أعادة الصياغة العنصرية تمحو تاريخهم.

وجاء في مقال بصحيفة «La Presse» التونسية الناطقة بالفرنسية، إن اختيار ممثل أسمر البشرة من أصول إفريقية للعب دور حنبعل يعد «إشكالياً»، لأن قرطاج، التي بناها الفينيقيون في تونس الحالية، تقع على بعد 200 كيلومتر فقط جنوب غربي صقلية».

