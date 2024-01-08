مي فاروق تحتفل بخطوبتها على محمد العمروسي

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المصرية مي فاروق بخطوبتها على الممثل المصري محمد العمروسي، مساء أمس الأحد، وذلك في حفل صغير وسط أجواء عائلية مبهجة، وبحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.
وشاركت مي متابعيها عبر حسابها الشخصي، الصور والمقاطع الفيديو التي وثقت جانبا من حفل الخطوبة.
وانهالت المباركات ورسائل التهاني على العروسين، من زملائهم الفنانين والممثلين.
كما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور مهنئين مي ومحمد بخطوبتهما، ومتنمين لهما السعادة في حياتهما.
وظهرت مي فاروق في الحفل بفستان بسيط مناسب لأجواء الاحتفال، وبدت فيه بكامل أناقتها بحسب رأي متابعيها.
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