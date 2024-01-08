خبر طلاق شيماء سيف يستفز الجمهور.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار أخبار عديدة حول طلاق الممثلة المصرية شيماء سيف من زوجها المنتج المصري محمد كارتر، بعد زواج دام 6 أعوام، رد الزوج بغضب مؤكداً أن هذه الشائعات تستفزه بشكل كبير.



وكتب محمد كارتر عبر حسابه الخاص: "حصريًا، ووقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي، الكلام ده ممكن يكون عند أمك مش عندنا. ناقص تحلفوا إنه حصل، لا، خيانة وجواز عرفي، ولا في الأفلام! بتجيبوا الهري ده منين؟ هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش، ولا مدفوع لكم علشان تروّجوا لكلام مالوش أي أساس؟ عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين وشكلكم وحش. معلش ما انتم وشكم مكشوف ومايفرقش معاكم الفضايح. كان نفسي أخد المسار القانوني وارفع قضية عليكم بتهمة التشهير ولكن انتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه المحضر"ز