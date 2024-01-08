ميرنا وليد - بيروت - بعد مضي عام واحد على إعلانهما علاقتهما، كشفت تقارير صحافية تركية عن قيام الممثلة التركية هاندا أرتشيل وحبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي بتحدثد موعد زواجهما.

وقد قرر الثنائي إحياء حفل زفافهما في الصيف المقبل 2024، وقد إتخذا القرار خلال قضائهما إجازتهما في بالي الإندونيسية، ومن المقرر أن يكون حفل بسيط خارج تركيا.

على صعيد آخر، زارت هاندا أرتشيل بزيارة معرض "لافيرن" في الرياض في المملكة العربية السعودية، وكشفت عن تفضيلها لكلمة "حبيبي" في اللغة العربية، واصفة إياها بالمعبرة والجميلة، كما عبرت عن إعجابها بالقهوة السعودية.

وقد شارك الحساب الرسمي لمعرض لافيرن، مقطع فيديو ظهرت فيه هاندا تتحدث بعض الكلمات العربية مثل: "صباح الخير"، "أهلاً وسهلاً"، و"مساء الخير"، بالإضافة إلى كلمة "حبيبي" و"مرحباً بنات، أنا هاندي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام على إرتباطها.. هاندا أرتشيل عروس الـ 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.