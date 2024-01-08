دوا ليبا في رحلة سحرية إلى الهند

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": يبدو أن دوا ليبا في إجازة دائمًا تقريبًا. فمن التجول في الحدائق وحضور سباقات بورشه في مدينة كان إلى التقاط الصور من الشرفات في باريس وكوبنهاجن وبرشلونة وباريس مرة أخرى، أمضت دوا معظم عام 2023 وهي تتجول حول العالم، وتختتم العام برحلة يبدو أنها أفضل واحدة حتى الآن.

في ليلة رأس السنة، شاركت نجمة البوب مجموعة صور وفيديوهات جديدة من إجازتها السحرية في الهند على الإنستغرام.

وعلقت على منشورها قائلة: "أشعر بأنني محظوظة جدًا لإنهاء عامي هنا في الهند". "شكرًا لجميع الأشخاص الرائعين هنا الذين أظهروا لنا الكثير من الحب واللطف والضيافة والكرم. لقد كانت هذه التجربة ذات معنى عميق. أشعر بأنني محظوظة لوجودي في هذا المكان الساحر مع عائلتي حيث أتيح لنا الوقت لنستمتع به.

وبناءً على اللقطات وحدها، من الواضح أن دوا تحاكي فيلم "Eat Pray Love". في الصورة الأولى، بدت المغنية مسترخية تحت أشعة الشمس بينما كانت تحتسي الشاي في الخارج وترتدي بلوزة كورتي باللونين الأصفر والأحمر. كانت تضع الحد الأدنى من الماكياج وتسدل شعرها الأحمر الناري في أمواج فضفاضة تمتد حتى أسفل ظهرها.

وأظهرت صور أخرى دوا وهي تقف مع فيل، وتركب الخيل في الريف، وتتناول الطعام في الهواء الطلق على غطاء سيارة جيب.