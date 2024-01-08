هاندا أرتشيل الى القفص الذهبي في هذا الموعد

استطاعت الممثلة التركية، هاندا أرتشيل، أن تتصدّر العناوين في الأشهر الماضية بعد اعلان علاقتها العاطفية من رجل الاعمال التركي، هاكان صابانجي وظهورهما معًا في أكثر من مناسبة عائليّة وفنيّة وإجتماعيّة.

وفي تطوّر جديد بشأن علاقتهما، انتشرت تقارير صحفية تركية عن تحديد هاندا وهاكان موعد زواجهما في الصيف القادم، ما رفع منسوب الحماس لدى عائلتيهما.

وقد بدأت هاندا وحبيبها البحث عن المكان الذي سيتزوجان فيه حيث تفضّل نجمة “انت اطرق بابي” زواجاً هادئاً وبسيطاً خارج تركيا بينما عائلة هاكان تفضّل حفل زفاف ضخم ما اوقع الثنائي في حيرة.

وقد افتتحت هاندا وهاكان العام الجديد بسفرهما الى بالي – اندونيسبا في اجازة بسبب الأعياد، فهما معروفان بحبّهما للسفر فسبق واشارت صحيفة تركيّة ان هاندا وحبيبها أنفقا أكثر من ثلاثين مليون ليرة تركية على اجازتهما الصيف الفائت فقط، خاصة بعدما زارا أكثر من بلد منها اليونان، فرنسا، ايطاليا وتركيا (أي ما يعادل مليون و١٠٧ الف دولار اميركي).

وكانت هاندا قد اعترفت رسميا لاول مرة وعلناً بعلاقتها بحبيبها بعدما عبّرت عن سعادتها بوجود حبيبها رجل الأعمال التركي، هاكان صابانجي، في حياتها وذلك في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، مؤكّدة أن وجوده في حياتها يجعل كل شيء جميلاً.