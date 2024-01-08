رامي يوسف ومارك رافالو يحتفلان بفوز فيلمهما في Golden Globes بقبلة حميمة أمام الجميع

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثلان رامي يوسف ومارك رافالو الجدل باحتفالهما بفوز فيلمهما Poor Things بجائزة أفضل فيلم كوميدي في حفل الغولدن غلوب اذ شمل الامر قبلة حميمة على الشفتين امام الجميع. اذ بعد أن تم الإعلان عن فوز Poor Things بالجائزة، قام رامي يوسف بتقبيل مارك رافالو على فمه قبل ان يصعدا الى المسرح !!

يذكر ان فيلم Poor Things قد فاز بجائزتين في الدورة 81 من حفل Golden Globes وجائزة أفضل فيلم كوميدي وجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي ربحتها الممثلة إيما ستون.

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