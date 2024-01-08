خاص بالفيديو- غسان صليبا يكشف كيف تلقى خبر إصابة ابنه وسام بمرض دقيق وماذا قال عن كارول سماحة وهبة طوجي؟

ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني غسان صليبا ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر في برنامج نجوم الفن.



في الجزء الثاني من المقابلة، تكلم عن دخول ابنيه زياد ووسام وهما طفلين التمثيل المسرحي معه في مسرحية "وقام في اليوم الثالث" وأشار الى انهما تأثرا بأعماله اضافة الى دراستهما في الولايات المتحدة الاميركية.

وأشار الى انه يرى ابنه وسام في التمثيل اكثر اما الغناء فهو هواية بالنسبة له ويمكن ان يخدمه ذلك لاحد الادوار. تحدث عن مرض ابنه وسام مشيرا كيف تلقى الامر واشار الى انه تفاجأ حين أعلن عن الموضوع على الهواء المباشر مشيرا الى وضعه الصحي. ونوّه الى موهبة زياد التمثيلية رغم صعوبة الفرص في المجال. تحدث عن علاقته بزوجته منذ تعارفهما حتى اليوم واشار الى انها قصر مع عائلته في بعض الامور. أشار غسان انه لا ينزعج من غناء اي فنان لاعماله خصوصا اذا تم تقديمها بطريقة جميلة.

من ناحية ثانية تحدث عن تعاونه مع الفنان الكبير زكي ناصيف الذي كان يحب صوت غسان بشكل كبير كما تعاون مع كبار الشعراء والملاحنين مثل نور الملاح، محمد الموجي، رفيق حبيقة... تكلم عن المسلسلات التلفزيونية التي أبدع بها منها مسلسل "وأشرقت الشمس" ةاشار الى انه مستعد لتقديم عمل جديد. ماذا قال عن النجمات اللواتي شارك معهن في المسرح منهن سلوى القطريب، هدى حداد وكارول سماحة وأماني السويسي وهبة طوجي..؟