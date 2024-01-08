عرض الفيلم الكوري " My Lovely angel بمركز الثقافة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في إطار إهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة السينمائية، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر الأربعاء القادم الموافق ١٠ يناير أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري" my lovely" وهو أحد الافلام الاجتماعية التي تهتم بالعلاقات الانسانية و ينتمي الي نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم My Lovely angel إنتاج 2021 وتدور أحداثه فى إطار درامى حول تغيير حياة الإنسان، حيث يناقش تجربة رجل عاش وحيدًا طوال حياته، إذ يبدأ جاي شيك العيش مع طفلة تعانى من إعاقة سمعية بصرية، حيث يغير كل منهما حياة الآخر ويحاول إيجاد طريقة للتواصل.

والفيلم من تأليف وإخراج سونج مو كونتشانح وون لي، وبطولة جين جوو، جونج سيو يون، جانج هاي جين، كيم جونج جوو

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق ١٠ يناير في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية