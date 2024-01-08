ميرنا وليد - بيروت - نظّم السيد نضال بشراوي مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024، التي ستعرض على شاشة "MTV"، وذلك بحضور النجمة اللبنانية هيفا وهبي والنجمة التركية ديلان تالتسس، إبنة النجم التركي إبراهيم تاتليتس، والممثل بديع أبو شقرا، والوزير السابق إيلي ماروني، وخبير التجميل سامر بريطع.
وقد نال لقب ملك جمال لبنان ماريو الحاج، الذي استحقه عن جدارة، وعرف جيداً كيف يجيب عن الأسئلة.
وكعادتها هيفا وهبي أبهرت الجمهور بإطلالتها وحضورها، وقدّمت أغنية "ما بضعفش"، وأغنية جديدة بعنوان "وصلتلها" ستكون مفاجأة للجمهور، أما ديلان فقدّمت أغنية "ارامان" لوالدها.
موقع "الفن" تواجد في الحفل، وأجرينا لقاءً مع ماريو الحاج، نضال بشراوي، ديلان تاتليسس، بديع أبو شقرا، إيلي ماروني، وسامر بريطع، وسيف الوليد حرب ملك جمال لبنان لعام 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ديلان تاتليسس تحضر مسابقة ملك جمال لبنان..هذا ما قاله الفائز والمشاهير الذين حضروا الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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