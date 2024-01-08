ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة تجمعها بالنجم العالمي ويل سميث وهما يتحداثان سوياً وذلك من كواليس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة التي أقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية، وقالت في تعليقها على الصورة: "خمنوا ما كنا نتحدث عنه.
.. فيلمي المفضل لويل سميث هو "السعي وراء السعادة" ماذا عنكم؟ أي واحد يعجبكم؟".
الفنانة الإمااتية أحلام أعادت نشر الصورة وقالت في تعليق متغزلةً بنادين:"يعمل نفسه يبي يفتح حوار معاها بس الاكيد يبي يشوف الجمال ما عندهم نفس اللي عندها".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تكشف : ويل سميث تحجّج بذلك مع نادين نسيب نجيم لكن هذه الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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