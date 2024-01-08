سيلينا غوميز تفضـ ح ما فعلته كايلي جينير معها..وهذه ردّة فعل تايلور سويفت-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ما دار بين النجمتين تايلور سويفت وسيلينا غوميز، اذ ان الأخيرة أخبرتها ان النجمة كايلي جينر قد رفضت التقاط صورة معها، وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر ردّة فعل سويفت التي استغربت مما سمعته.



وكان نشر ناشطون على الإنترنت صوراً لـ سيلينا غوميز، بصحبة صديقها بيني بلانكو، في مباراة، وذلك بعد أن كشفت أن ألبومها المقبل قد يكون الأخير.

وظهرت سيلينا مع بيني خلال حضورهما في مباراة ليكرز ضد هيت في لوس أنجلوس، وبدا سعيدان وفي غاية التفاهم أثناء مشاهدة المباراة.