رانيا التومي تعلن انضمامها لهذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة التونسية رانيا التومي انضمامها لأبطال مسلسل "شمال إجباري" الذي سيعرض ضمن موسم رمضان 2024.

وكتبت رانيا التومي تعليقاً على صورتها مع المخرج : "يشرفني انضمامي لمسلسل "شمال اجباري" للمخرج القدير محمد خضري … شكرا على منحي ثقتكم الكبيرة في العمل مع قامات كبيرة في العالم العربي".

ونشرت رانيا صوراً من كواليس العمل أطلت فيها مع الممثل عماد رشاد.

ومسلسل "شمال إجباري" بطولة محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبنى ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وإبرام سمير وأحمد عزمي ومصطفى الغيطاني، تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.

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