القومي للترجمة يطلق النسخة ١٣ من كشاف المترجمين للاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز القومي للترجمة، عن مسابقة لترجمة نص بعنوان "بط البحيرة" للأديب: قاسم مسعد عليوة.

يأتى ذلك استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتورة كرمة سامي للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

وجاءت المسابقة وفقًا للتفاصيل التالية:



أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:



1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية:

‏[email protected] و

[email protected] بالصيغتين ملف word و pdf ،

بالاضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

علماً بأنه سوف يصل للمتسابق رسالة بتأكيد إستلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته.

آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 20/1/2024

ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ثانيًا: الجوائز:

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

الأكثر مبيعًا في المركز القومي للترجمة خلال 2023



كان المركز القومي للترجمة اعلن عن قائمة الأعلى مبيعًا خلال عام 2023 وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح قائمة الأعلى مبيعا خلال عام 2023 بالمركز القومي للترجمة

و في المركز الثاني يأتي كتاب "أساطير شعبية من أوزبكستان " من ترجمة عبد الرحمن الخميسي.

في المركز الثالث يأتي كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت و من ترجمة جلال مظهر.

ثم الطبعة العربية من كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس في المركز الرابع

وفي المركز الخامس في قائمة الأكثر مبيعًا لهذا العام و من تأليف بيتر جران ،تأتي الطبعة العربية من كتاب " الاستشراق هيمنة مستمرة" بترجمة سحر توفيق

وبترجمة أنور إبراهيم تأتي الطبعة العربية من كتاب سنوات القرب من دستويفسكي في المركز السادس.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي :"ذكريات في الترجمة"،"أهل التشريع وأهل التأويل" ،"اللسانيات"،"مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي" بجزئيه ،"علم النفس الاجتماعي:الأسس"،"مدريد الإسلامية :الأصول الخفية لعاصمة مسيحية" ،"فلسفتي كيف تطورت" ،"وسط الجزيرة العربية وشرقها"،"جدتي و أمي وأنا" ،"دراسات عن المماليك في مصر"،"العقلانية الجديدة" ،"القصة العظيمة للرياضيات" ،"الزواج و الحداثة" ،"دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق"،"تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية" ،"تفسير سفر التسابيح"،"الحق في الكسل" ،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"

كما ضمّت القائمة أيضاً كلٍ من العناوين التالية:"قلب الجزيرة العربية" بجزئيه،"مغامرة المنهج"،"ثمن عدم المساواة"،"القياس في علم النفس الإيجابي"،"الصعود العالمي للشعبوية" ،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا" ،"نظريات الأيدلوجيا"،"كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"مدرسة الحمقى"،"رحلة إلى أرض الميعاد "2040 ،"فلسفة البلاغة"،"المنطق:نظرية البحث"،"الأرض والتطور البشري" بجزئيه ،"مناهج التحليل النقدي للخطاب" ،أوديب ملكًا” ،”عولس”،"إسكندريتي:في شمس الأصيل" ،"مدارات المجاز في الخطاب"،"فلسفة تاريخ الفن"،"اللوبي العربي"،"تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"،"دون كيخوتة دي لامانشا"،"مكتبة الإسكندرية :فك طلاسم اللغز"،"حوار عن الحب"،أ"خلاق الحداثة"،"العقيدة و الشريعة في الإسلام"،"إليكترا"،"الكاتب و عالمه" ،"حرب الذكاء"،"هيردوت يتحدث عن مصر"،"قصة كوريا :فهم الكوريين وثقافتهم"،"الليلة الثانية بعد الألف و حكايات أخرى"،"مصالح مقدسة"،"السعادة كشف أسرار الثروة النفسية" ،"الذهن الاَله"،"طه حسين من الأزهر إلى السوربون" ،"تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي" بجزئيه،"تبرئة الألفاظ" و "حرب الثورة الأمريكية :نبذة تاريخية"