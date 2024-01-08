معجبة تنهار بعد رؤيتها بيسان إسماعيل- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيار معجبة عند رؤيتها الفنانة واليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل، اذ ارادت ان تلتقط صورة تذكارية معها، وأظهر الفيديو ايضا احتضانها لها، تعبيراً عن محبتها الكبيرة وسط حضور كبير من المعجبين.
وحقق هذا الفيديو رواجا واسعا بين الجمهور، اذ ان بيسان تمتلك شعبية واسعة.
على صعيد آخر، كانت قد شاركت بيسان إسماعيل الجمهور مقطع فيديو رومانسي للغاية، كشفت فيه عن الـ Proposal الذي أقامه لها حبيبها اليوتيوبر محمود ماهر، ووثقت اللحظات الجميلة التي عاشاها سوياً.
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