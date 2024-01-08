ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي مروج الرحيلي عن وفاة والدها، وذلك عبر صفحتها الخاصة، اذ نشرت صورة سوداء كتب عليها "انا لله وانا اليه راجعون".

وقد تداول الكثيرون خبر وفاة والدها، وتلقّت مروج التعازي من قبل المتابعين، راجين من الله ان يسكن والدها في فسيح جناته.

على صعيد آخر كانت مروج الرحيلي قد تعرضت لموقف محرج من أحد المعجبين بها وذلك أثناء تواجدها في أحد المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية.

وبالتفاصيل أراد هذا الشخص أن يلتقط بعض الصور التذكارية مع مروج الرحيلي حيث أنه لم يتردد بتوجيه كلمات المجاملة لها، وقال: "علي الطلاق انك حلوة ما شاء الله عنك الله يحفظك" لترد الرحيلي بالشكر وعلامات الخجل على وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر مروج الرحيلي تُفجع بوفاة أقرب الناس إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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