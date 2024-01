حنان أبو الضياء تكتب: صدمات الجولدن جلوب

ياسر رشاد - القاهرة -

* فشل جو كوي فى تقديم الحفل، رغم نكاته الجنسية الصارخة.

خرجت جوائز Golden Globe، التي يتم التصويت عليها من قبل ما يقرب من 300 صحفي؛ عن ما كان متوقعا . فشل جو كوي فى تقديم الحفل ،رغم نكاته الجنسية الصارخة، بينما هيمن فيلم "باربي" للمخرجة جريتا جيرويج على الترشيحات لجوائز جولدن جلوب لعام 2024؛ بحصوله على 10 ترشيحات، ليصبح الفيلم ثاني أكثر الأفلام ترشيحًا في تاريخ العرض الممتد 81 عامًا، ويربطه بفيلم "كازينو"؛ ومع ذلك لم يفوز ؛ ربما لأن محكمى المسابقة بدوا حساسين للغاية تجاه " باربي " لدرجة أنه كان يسمع بين الكواليس مقولة: "وداعًا، باربي!" لذلك لم يكن غريبا خسارة "باربي".

جائزة أفضل فيلم كوميدي لصالح "أشياء سيئة"

الصدمة سببها أن فيلم "Barbie" ؛ الفيلم الأكثر شعبية لعام 2023 حرفيًا، حيث حقق 1.4 مليار دولار من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم . الصادم بالنسبة لي تفوق "تشريح السقوط" على فيلمى"باربي" و"أوبنهايمر" في السيناريو ؛ فلقد شاهدت فيلم "تشريح السقوط"، وكنت أرى أن أكبر نقاط ضعفه هو السيناريو ؛ ورغم أن الفيلم فاز بالسعفة الذهبية ؛ ولكنه خرج من ترشيحات الاوسكار 2024.

هو فيلم إثارة في قاعة المحكمة الفرنسية يدور حول الروائية (المرشحة ساندرا هولر) التي تُحاكم بتهمة وفاة زوجها.. ربما يرجع ذلك الى أن هيئة التصويت في جوائز جلوب لا تزال مكونة من صحفيين دوليين.

«تشريح السقوط» .. فيلم عن مواقف مسبقة الصنع، ومع ذلك بنائه الدرامي محكم ولا يمكن مطابقته. الفيلم فائز بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 76، إخراجه جوستين ترييت بسيناريو شارك في كتابته ترييت وآرثر هراري. من المستحيل فصل الفضائل البسيطة والإخفاقات الكبرى لفيلم "تشريح السقوط" عن الشهرة التي حققها بسرعة كبيرة.. الفيلم يقوم ببطولته كل من ساندرا هولر، سوان ارلاود، ميلو ماتشادو جرانر، أنطوان رينارتز، صموئيل ثيس، جيني بيث، سعدية بنتيب، كميل رذرفورد، آن روتر، صوفي فيليير. Anatomy of a Fall ..فيلم جوستين تريت المثير في قاعة المحكمة حيث يتوافق الفيلم مع مواقفها الجاهزة وتكوينها الأخلاقي. يُسقِط السيناريو (الذي كتبه تريت مع آرثر هراري) بعض المعلومات في الأحداث لكنه لا يقدم أي منظور حول كيفية تطور الأحداث. وبالمثل، لا يوجد منظور خارجي بشأن القضية المعروضة على المحكمة، بمجرد أن تبدأ.

لا أحد يخبر أحدًا بأي شيء عن هذا الأمر، لا ساندرا ومحاميها فنسنت رينزي (سوان أرلود) ونور بوداود (سعدية بنطيب)، التي كانت أيضًا صديقتها القديمة؛ ولا الصحفيين الذين يغطون المحاكمة؛. مشاهد قاعة المحكمة تظهر كأنها لفيلم تلفزيوني. لا تظهر تريت أي إحساس بالوقت، ولا إحساس بالتطور، ولا بالتفاصيل. تقدم تريت نطاقًا أوسع من أنشطة الطب الشرعي المتعلقة بقضية ساندرا، ويؤدي إلى ما يعد إلى حد بعيد أفضل مشهد في الفيلم، والذي يتضمن إعادة تمثيل جسدي لسقوط صموئيل، والذي تم إجراؤه في الشاليه العائلي، عن طريق دمية. إنها لحظة مذهلة ،توضح سرعة السقوط، وعنف التأثير. ولكن هنا أيضاً تضيع فرصة سينمائية عظيمة؛ فاللحظة تسقط ثم تنقطع، دون أي اهتمام بالتخطيط العلمي أو البناء المتخصص المطلوب لتحقيق مثل هذه التجربة. وهكذا، فإن التأثير القوي للعنف الخيالي على الدمية يتبدد بسرعة في أسلوب سردي لا طعم له. إنها لحظة غريبة جدًا ومعزولة من حيث التأثير، لكن التأثير الرئيسي هو افتقار الفيلم إلى الاهتمام بالملاحظة وبفيزيائية العملية قيد التنفيذ. تم ارضاء فيلم "باربي" بحصوله على أول جائزة جولدن جلوب على الإطلاق عن الإنجازات السينمائية وشباك التذاكر.

تلك جائزة لتعزيز هيمنته في دور العرض. وتفوق "Barbie" على سبعة مرشحين آخرين، بما في ذلك "Guardians of the Galaxy Vol. 3، "جون ويك: الفصل 4"، "المهمة: مستحيلة - الحساب الميت الجزء الأول"، "الرجل العنكبوت: عبر عالم العنكبوت"، "فيلم سوبر ماريو بروس"، "تايلور سويفت: جولة العصور" " و"أوبنهايمر" . في الفترة التي سبقت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2024 ، كان فيلم شهر ديسمبر مايو موضوعًا متكررًا للنقاش حيث تساءل المراقبون عن سبب تقديم الفيلم، الذي يدور حول ممثلة تلاحق زوجين تصدرت الفجوة العمرية الكبيرة بينهما عناوين الصحف الشعبية، باعتباره فيلمًا كوميديًا.

حتى أن المنتج ويل فيريل، الذي قدم لحظة لا تُنسى في عرضه لأفضل ممثل مع كريستين ويج، والنجمة ناتالي بورتمان، أجابا على أسئلة حول ما إذا كان شهر مايو كان فيلمًا كوميديًا على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جلوب. ولكن قرب نهاية حفل توزيع الجوائز ليلة الأحد ، ربما تحول السؤال إلى "هل سيفوز شهر مايو ديسمبر بأي شيء الليلة؟" ؛ رغم أن الفيلم رشح لأربع جوائز لكنه عاد خالي الوفاض. كانت صدمة تشارلز ميلتون، الذي كان جمع سلسلة من الجوائز من النقاد مؤخرًا عن أدائه في الفيلم، فقد خسر جائزة أفضل ممثل مساعد، حيث ذهبت تلك الجائزة إلى نجم أوبنهايمر روبرت داوني جونيور.

نفس الشئ حصل مع فيلم Killers of the Flower Moon الذى على عدد من الترشيحات مثل Poor Things ت، لكنه فاز بجائزة واحدة فقط للنجمة Lily Gladstone. غالبًا ما تكون فئة الموسيقى/الكوميديا في حفل جوائز جلوب عرضة للمجاملة، ومن بين الفائزين الجدد هنا فيلمي "The Banshees of Inisherin" و"The Martian" .

أما بخصوص فوزإليزابيث ديبيكي على ميريل ستريب في أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون ؛ فيكفى تعبير جينيفر لورانس: "لقد تغلبت على ميريل!" ... فازت ديبيكي بدورها في دور الأميرة ديانا المنكوبة في الموسم الأخير من مسلسل The Crown .يعد فوز ديبيكي الذي استحقت عن جدارة أمرًا مثيرًا للتساؤل أيضًا، لأنه يمثل المرة الثانية التي يفوز فيها فنان بجائزة جلوب عن نفس الدور: فازت إيما كورين بممثلة تلفزيونية عن دور ديانا في الموسم الرابع من "The Crown" في عام 2021.

فازت نجمة فيلم Killers of the Flower Moon، ليلي جلادستون، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم درامي، لتكون أول امرأة من السكان الأصليين تفوز بالجائزة. وفازت جلادستون عن دورها في شخصية مولي كايل، زوجة السكان الأصليين للمحارب القديم إرنست بوركهارت (دي كابريو)، الذي شارك في الحرب العالمية الأولى، في فيلم Killers of the Flower Moon.

تحكي ملحمة سكورسيزي القصة الحقيقية لعهد الإرهاب في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، والذي قُتل خلاله أعضاء من أمة أوسيدج على يد عصابة إجرامية حريصة على تأمين نفطهم وثرواتهم. تغلب جلادستون على كاري موليجان ("المايسترو")، وساندرا هولر ("تشريح السقوط")، وأنيت بينينج ("نياد")، وجريتا لي ("حياة الماضي")، وكايلي سبايني ("بريسيلا").كان فيلم "Killers of the Flower Moon" واحدًا من أبرز المنافسين في جوائز Globe لهذا العام، حيث حصل على سبعة ترشيحات في جميع الفئات، بما في ذلك ترشيحات أفضل فيلم سينمائي - دراما، وأفضل مخرج لمارتن سكورسيزي، وأفضل ممثل لليوناردو دي كابريو وأفضل ممثل مساعد لـ روبرت دي نيرو. فاز بول جياماتي بجائزة جولدن جلوب كأفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي - موسيقي أو كوميدي.

يلعب جياماتي دور البطولة في فيلم " The Holdovers " للمخرج ألكسندر باين، مقدما دور مدرس بائس في مدرسة إعدادية في نيو إنجلاند يجب عليه البقاء في الحرم الجامعي خلال العطلة الشتوية، وتكوين علاقات مع الطالب (دومينيك سيسا) وطباخ المدرسة (دافين جوي راندولف). وتفوق جياماتي على زملائه المرشحين نيكولاس كيج عن فيلم "Dream Scenario"، وتيموثي تشالاميت عن فيلم "Wonka"، ومات ديمون عن فيلم "Air"، وجواكين فينيكس عن فيلم "Beau is Afraid"، وجيفري رايت عن فيلم "American Fiction". حصلت سارة سنوك على المركز الأول كممثلة رئيسية في فئة المسلسلات الدرامية. على الرغم من أن سنوك قد فازت بجائزة جلوب عن دورها كشيف في مسلسل "Succession" ، إلا أن هذا هو أول فوز لها في هذه الفئة ؛ فقد نافست سابقًا في فئة الممثلة المساعدة. وتستحسق الجائزة بأدائها المهيمن والقوي في الحلقات الأخيرة من الدراما المفضلة لدى المشاهدين.

حصل نجما مسلسل Succession كيران كولكين وماثيو ماكفادين على جائزتي الممثل والممثل المساعد، كما فاز المسلسل بجائزة أفضل دراما.تغلب سنوك على هيلين ميرين ("1923")، وبيلا رمزي ("The Last of Us")، وكيري راسل ("الدبلوماسية")، وإيميلدا ستونتون ("التاج")، وإيما ستون ("اللعنة"). فاز سيليان ميرفي بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم درامي ؛ عن فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان، والذي يلعب فيه دور جيه روبرت أوبنهايمر، "أبو القنبلة الذرية". وهو بكل تأكيد يستحقها عن جدارة. هذا أول فوز لمورفي والثاني في مسيرته المهنية، بعد أن تم ترشيحه سابقًا لدوره في الفيلم الكوميدي/الإثارة "Breakfast on Pluto" عام 2006. وتفوق ميرفي على زملائه المرشحين برادلي كوبر عن فيلم "Maestro"، وأندرو سكوت عن فيلم "All of Us Strangers"، وكولمان دومينجو عن فيلم "Rustin"، وليوناردو دي كابريو عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، وباري كيوجان عن فيلم "Saltburn". فاز The Boy and the Heron، للمخرج هاياو ميازاكي، الذى يعد بمثابة أسطورة حية في الرسوم المتحركة؛حيث خرج من التقاعد في عمر 83 عامًا ليخرج الفيلم الأكثر شخصية في حياته المهنية. وقد صنع التاريخ من خلال افتتاحه على قمة شباك التذاكر المحلي في ديسمبر.

وكما كان متوقعا آيو إديبيري تفوز بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي تلفزيوني عن أدائها في دور سيدني أدامو في مسلسل The Bear على قناة FX . وهى مرشحة لجائزة الممثلة الكوميدية الداعمة في حفل Emmys الأسبوع المقبل للموسم الأول.

يأتي فوزها جنبًا إلى جنب مع فوز جيريمي ألين وايت، الذي شاركها في بطولة The Bear، والذي حصل على جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي . حصل كريستوفر نولان على جائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز جولدن غلوب عن فيلم " أوبنهايمر "، وهو دراما تاريخية قاتمة مدتها ثلاث ساعات أشعلت شباك التذاكر.ويعد هذا أول فوز لنولان بجائزة جلوب . تنافس نولان في سباق الإخراج هذا العام مع برادلي كوبر عن فيلم "Maestro"، وجريتا جيرويج عن فيلم "Barbie"، ويورجوس لانثيموس عن فيلم "Poor Things"، ومارتن سكورسيزي عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، وسيلين سونج عن فيلم "Past Lives". حطم فيلم "أوبنهايمر"التوقعات ليصبح ثالث أعلى إصدار من حيث الإيرادات لعام 2023 مع 951 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. الفيلم مقتبس من رواية "American Prometheus" الحائزة على جائزة بوليتزر، ويلعب فيه مورفي دور الفيزيائي النظري الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، الذي قاد تطوير القنبلة الذرية.