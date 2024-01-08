"Poor Things" يفوز بجائزة "أفضل فيلم موسيقي" في العام بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الفانتازيا والدراما "Poor Things" على جائزة "أفضل فيلم موسيقى/ غنائي" في العام وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

كما فاز الفيلم بجائزة "أفضل ممثلة في دور كوميدي" للممثلة الأمريكية إيما ستون.

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود وسط منافسة شرسة بين أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها خلال عام 2023.

يقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.