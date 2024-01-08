بول جياماتي "أفضل ممثل في دور كوميدي" عن فيلم "The Holdovers" بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز الممثل الأمريكي، بول جياماتي بجائزة "أفضل ممثل في دور كوميدي" عن فيلم الكوميديا "The Holdovers" وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام بالساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

كما فاز الفيلم بجائزة "أفضل ممثلة في دور مساعد" للممثلة والمغنية الأمريكية دافين جوي راندولف.

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود وسط منافسة شرسة بين أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها خلال عام 2023.

يقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.ش