ليلى جلادستون تفوز بجائزة "أفضل ممثلة في دور دراما" عن فيلم "قتلة زهرة القمر" بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فازت الممثلة الأمريكية ليلى جلادستون على جائزة "أفضل ممثلة في دور دراما" عن فيلم الدراما "قتلة زهرة القمر" وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود وسط منافسة شرسة بين أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها خلال عام 2023.

يقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.