"Anatomy of a Fall" يفوز بجائزتي "أفضل فيلم أجنبي" و"أفضل سيناريو" بحفل جولدن جلوب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز الفرنسي "Anatomy of a Fall" بجائزة "أفضل فيلم أجنبي" وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

كما فاز الفيلم على جائزة "أفضل سيناريو" ومرشح لجائزة أخرى سيتم الإعلان عنها في نهاية الحفل وهي جائزة "أفضل فيلم دراما في العام".

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود وسط منافسة شرسة بين أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها خلال عام 2023.

يقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.