ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان خطوبتهما يوم أمس، كشفت المخرجة المصرية بتول عرفة تفاصيل قصة حب الفنانة المصرية مي فاروق من الممثل المصري محمد العمروسي.

وكتبت بتول عرفة: "بعد شهر من فرحي كلمتني روح قلبي مي فاروق وقالت لي فرحك كان سبب فرحة قلبي. حصل ايه بقى يا حلوين الحلوة مي كانت واقفة في فرحي حرانة من الجو راح الشاطر محمد كرجل جنتل اداها مروحة كانت في ايده علشان تهوي وتلطف الجو. ومن هنا اتعرفوا على بعض والجو بقى لطيف على الآخر وبقى كلة هنا وحب. مبروك يا حبايبي ربنا يلطف أيامكم ويحليها يا رب ويسعد قلوبكم ويجعلكم سند لبعض".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانهما خطوبتهما.. قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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