ميرنا وليد - بيروت - أطلق مصمم الازياء كيفورك مقاصيان مجموعته الجديدة للهوت كوتور 2024 تحت عنوان نجمة الخليج . بالفيديو- ناصيف زيتون يرسم إشارة الصليب قبل صعوده إلى المسرح

تضمن المجموعة ١٧ قطعة سهرة و٤ قطع اعراس . تنوعت القصات والاقمشة فوجدنا الفساتين الناعمة والفساتين المشكوكة بالكامل . بحيث اتت المجموعة لكل الاذواق والاعمار .

وكان كيفورك قد شارك الجمهور عبر حسابه الخاص، صورة لفستان مميز كان قد صممه لعروس سعودية، وعلق: "افراح آل غامدي في الرياض من توقيع المصمم اللبناني العالمي كيفورك مقاصيان بحيث تمت تغطية الفرح باشهر موقع للاعراس في الرياض ( رياض ودينغ) .

تميز الفستان بقصة الصدر المربع مع اكمام طويلة للارض , اما قماشة الفستان من التول الطبقات المطرز بالغيبور الباريسي اما الطرحة الطويلة مشغولة بطريقة الهيد بيس المشكوكة كريستال وشواروفسكي وخرز".

كانت هذه تفاصيل خبر كيفورك مقاصيان يطلق مجموعته الجديدة لـ 2024.. تحت هذا العنوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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