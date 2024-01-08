نور النبوي يحرج فتاة لهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أحرج الممثل المصري نور النبوي فتاة من المتابعين كانت قد انتقدت صداقته بالممثل المصري كزبرة.



وفي التفاصلي، نشر كزبرة عر حسابه الرسمي، مقطع فيديو قصير يجمعه بنور النبوي.

وأرفق كزبرة مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "الصحاب مش بالكلام ولا بكتره سنين وأيام".

لاقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة، وكتبت إحدى المتابعات تعليق لها على الصورة، قالت فيه: "مستغربه والله إن ده يبقى صاحبك".

وبدوره رد نور النبوي على الفتاة قائلاً "الصداقة بالقلوب.. وأنا أتشرف بصداقته".

ونشأت علاقة الثنائي القوية نور وكزبرة بسبب اجتماعهما شهوراً كثيرة خلال تصوير فيلم "الحريفة"، الذي طُرح منذ أيام قليلة.

وفيلم "الحريفة" من بطولة عدد كبير من الممثلين، من بينهم: "نور النبوي، وكزبرة، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وسليم الترك، وأحمد حسام ميدو، وبيومي فؤاد".

وتدور أحداثه حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، وبمرور الوقتن يكتسب احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

