غيث الهايم يُبدع بـ "زين البلادي" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي غيث الهايم أغنيته الجديدة بعنوان " زين البلادي " باللون الشعبي الاماراتي عبر قناته الرسمية على يوتيوب، اذ تعاون مجددا مع الشاعر فيصل النقبي بعد نجاحهما في أغنية " حرارة " وأغنية " ريم خطافي " التي قام بتلحينها وغنائها.

كما تعاون الهايم مع الموزع الموسيقي حاتم منصور ، الذي قام بعملية التوزيع والمكساج والماستر ، وجيتار Farshid ،وكمان Istanbul group. Mert kemanci وتم تسجيلها في دبي، وبدأت تنتشر هذه الأغنية، فمن المعروف ان غيث الهايم يختار اغاني مميزة وصوته جميل.

وتقول كلماتها :

"يالسن فزين البلادي .. وسط جون زان (بمزونه)

لين بادي والفكر حادي .. صاحبن سبب لي امحونه

مبتليبه والكرس غادي .. مثل بيتن كسر اركونه

والعواذل قاست امرادي .. كاشفن همي و(مكنونه)

يازهر ..فواح ..ياكادي .. انتخيتك حب بالعونه".