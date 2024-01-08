شاهد زينب العسكري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها في شوارع تركيا

أطلت الفنانة البحرينية زينب العسكري على جمهورها بإطلالة جديدة في أحد شوارع تركيا.

وظهرت العسكري مرتدية ملابس شتوية مناسبة لأجواء المدينة، حيث تستمتع برحلتها. وكانت العسكري قد شاركت متابعيها مقطع فيديو سابق أثناء استمتاعها برحلة إلى جزيرة الأميرات في إسطنبول. شاهد أيضاً: شاهد زينب العسكري تستمتع برحلتها في جزيرة الأميرات بإسطنبول

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