شاهد فايز المالكي يوثق وجود أول سيارة مرسيدس بالعالم في الرياض

وثق سفير مركز الملك سلمان للإغاثة فايز المالكي وجود أول سيارة مرسيدس في العالم، في معرض الشركة بالرياض. وصنعت هذه السيارة عام 1886، وهي أول سيارة بمحرك بنزين بـ 1 سلندر، وهي واحدة فقط في العالم، وتتنقل من دولة لأخرى.

وصنعت هذه السيارة لابنة صاحب الشركة والتي كان اسمها مرسيدس، وعندما كان الناس يروها، كانوا يبتعدون عنها ظنًا منهم أنها ساحرة.

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