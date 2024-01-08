ممثلة تنهار وتجهش بالبكاء بعد لقائها جنيفر لوبيز في حفل غولدن غلوب…شاهد الفيديو

لم تتمكن الممثلة بري لارسون من تمالك نفسها وبكت بمجرد رؤيتها النجمة جنيفر لوبيز، على السجادة الحمراء، في حفل غولدن غلوب بنسخته الـ ٨١.

ووسط ذهول الحاضرين رحّبت بري لارسون بحرارة، بجنيفر لوبيز، كاشفة أنها السبب، في رغبتها في أن تصبح ممثلة، قائلة لها: “أنا أحبك للغاية، انت تعنين لي الكثير لأنك السبب في رغبتي بأن أصبح ممثلة، بعد مشاهدتي لفيلم سيلينا (١٩٩٧) لقد تحقّق حلمي اليوم برؤيتك شكرا لك”.

وتوّجهت لارسون بعدها نحو والدتها قائلة لها بحماسة “لقد التقيت جنيفر لوبيز”.

فيما بادلتها لوبيز التحية، وشكرتها على حبها وترحيبها بها قائلة: “يا الهي لا تجعليني ابكي”.

يذكر ان جنيفر لوبيز لم يتم ترشيحها لأي جائزة في حفل غولدن غلوب ٢٠٢٤، إلا انها حضرت الحفل الى جانب زوجها بن افليك الذي تمّ ترشيح الفيلم الذي حمل اخراجه “Air” على قائمة افضل فيلم سينمائي او كوميدي. وعلى الرغم من أن الفيلم لم يفز في الحفل، إلا انه سبق وحاز على اعجاب النقاد والجمهور.