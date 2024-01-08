شمس الكويتية ترقص في سوق السمك في بورسعيد

ميرنا وليد - بيروت - زارت الفنانة الكويتية شمس مدينة بورسعيد خلال تواجدها في مصر الفترة الحالية.

وشاركت شمس متابعيها على حسابها الخاصة، صور ومقاطع فيديو من جولتها في بورسعيد.

ونشرت شمس مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص مع الفرق في سوق السمك في المنطقة، وسط اجواء مليئة بالفرح.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو وعلقوا على عفوية وبساطة الفنانة الكويتية، كما تمنوا لها السعادة الدائمة.

وكانت شمس قد أحيت حفلاً غنائياً، مساء الأمس، داخل أحد المراكب النيلية بالقاهره، وحضره عدد كبير الجمهور.

ونشرت شمس صور لها من الحفل عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "احلى حفلة في القاهرة شكرا لكل من حضر احبكم".

كما شكرت شمس في تعليقها على صورة أخرى، كل من ساعدها في إطلالتها الرائعة على المسرح.



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