بعد الهجوم عليه عقب تصريحاته.. باسم مغنية يرد على منتقديه: "أنا ممثل يحترم تاريخه وتاريخ زملائه"

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل اللبناني باسم مغنية لهجوم واسع عبر السوشيال ميديا، بعد تصريحاته ضمن برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس.



ونشر باسم مغنية تدوينة عبر حسابه الرسمي، قال فيها: "يتعجب المرء في زمن السوشيل ميديا كيف تُشنّ حملات ولم يسمع الناس الحكاية كاملة. حملة ممنهجة… شتائم… تجريح شخصي… وأنتم لم تشاهدوا حتى الحلقة بل تناقلتم جملة من مقابلة مع الإعلامي محمد قيس ببرنامج عندي سؤال تصل إلى قرابة الساعة. أنا ممثل يحترم تاريخه وتاريخ زملائه وأزن كلامي جيداً".

وكان باسم قد صرح في حديثهأن "لبنان يمتلك مقومات كبيرة من مخرجين وكتاب وممثلين".

وأضاف أن "أهم الأعمال المشتركة انطلقت من لبنان، وانطلق معها نجوم عرب، أصبحوا "سوبر ستار"، مثل تيم حسن".

وتابع باسم: " تيم حسن كان نجم بس ما كان سوبر ستار متل هلق"، ولفت إلى أن ما جعله يصبح سوبر ستار هب اتلأعمال التي قدمها في بيروت، وطبعاً خياراته وهو شخص ذكي ويعرف كيف "يدوزن" الامور، وأشاد بالكثير من الأدوار التي قدمها تيم حسن.

كما عبر باسم عن سعادته بالثنائية التي قدمها مع الممثل السوري باسل خياط، وأشار إلى أن تاريخه الفني أكبر من تاريخ باسل، حين شارك معه في "تانغو"، لكن باسل كان أشهر في الوطن العربي.