دنيا بطمة تواصل المدافعة عن نفسها بمنشور خاص.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - واصلت الفنانة المغربية دنيا بطمة الدفاع عن نفسها، في قضية "حمزة مون بيبي"، وذلك بعد تحديد جلسة جديدة من ستُقام اليوم لمتابعة الاتّهامات الموجهة إليها.



وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها الخاث: "لا أحد فوق القانون... ولا للهروب من القضاء"، وتضمن معلومات عن جلسة اليوم، وكتبت دنيا: "الاثنين جلسة المشتكى بها، وفي كل مرة تتهرب من التبليغ لعدم الحضور، لماذا الهروب من القضاء البريء يواجه وما يخاف كما فعلت أنا، نحنا واجهنا لست فوق القانون ومش عيب تكوني متهمة إلى أن تثبت إدانتك وخصوصاً إذا ماشي بشهادة زور، بالدليل والبرهان ولا أنتي مواطنة مغربية VIP. كلنا سواسية أمام القضاء المغربي، والذي يتطاول لحد الآن وهو صديقك المقرب ولا يزال مستمراً في السبّ والقذف والتشهير وحتى في أشياء لا تعنيه فقط، وأنا مصمّمة على المطالبة بحقي، ومراوغتكم وهروبكم من القضاء أكبر دليل أنكم خايفين من المواجهة".