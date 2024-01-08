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جولدن جلوب| أبرز جوائز الموسيقى في الدورة 81

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 81، منذ ساعات، والذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الامريكية، وحظى بمتابعة عربية وعالمية ضخمة، وضم نخبة كبيرة من نجوم هوليوود في مختلف مجالات الفن.

قائمة الجوائز الموسيقية في جولدن جلوب 81

تضمن حفل جولدن جلوب 81 على عدد كبير من جوائز الأفضل في مجال السينما والتليفزيون وستاند أب كوميدي، بجانب المجال الموسيقي الذي نستطرده بالتفصيل خلال السطور الآتية:

 

حصد كل من بيلي إيليش، وفينياس أوكونيل، جائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم، عن أغنية «ما الذي صنعت من أجله - What Was I Made For»، لفيلم «باربي».

 

بيلي إيليش

 

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وكان على قائمة المنافسين على جولدن جلوب كل من: بروس سبرينجستين «مدمن على الرومانسية - Addicted to Romance»، ومارك رونسون، أندرو وايت، دوا ليبا.

 

 

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بروس سبرينجتين

 

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دوا ليبا

 

بجانب كارولين إيلين «رقص الليل - Dance the Night»، ومارك رونسون، أندرو وايت «أنا مجرد كين - I'm Just Ken»، وجاك بلاك، آرون هورفاث، مايكل جيلينيك، إريك أوزموند، جون سبايكر «الخوخ - Peaches»، وليني كرافيتز «الطريق إلى الحرية - Road to Freedom».

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تايلور سويفت

أقيم حفل جولدن جلوب 81 في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، في حضور نخبة من أهم نجوم العالم.

استطاع تمكن فيلم OPPENHEIMER من الفوز بنصيب الأسد في الجزء الخاص بالجوائز السينمائية، حيث حصد 5 جوائز من بينها أفضل فيلم سينمائي درامي، وجائزة أفضل ممثل، وأفضل مخرج، بجانب أفضل ممثل في دور مساعد.

 

وجاءت قائمة جوائز الفئات الأاخرى كالآتي:

 

أفضل فيلم سينمائي– بلغة غير الإنجليزية

 

 


ANATOMY OF A FALL

 

 


أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– دراما

 

 


ليلي جلادستون: KILLERS OF THE FLOWER MOON

 

 


أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– دراما

 

 


كيليان مورفي: OPPENHEIMER

 

 


أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي

 

 


إيما ستون: POOR THINGS

 

 


أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي

 

 


بول جياماتي عن THE HOLDOVERS

 

 


أفضل أداء لممثلة في دور مساند

 

 


دافين جوي راندولف عن THE HOLDOVERS

 

 


أفضل أداء لممثل في دور مساند

 

 


روبرت داوني جونيور: OPPENHEIMER

 

 


أفضل مخرج– فيلم سينمائي

 

 


كريستوفر نولان: OPPENHEIMER

 

 


أفضل سيناريو– صورة متحركة

 

 


جوستين تريت، آرثر هراري: ANATOMY OF A FALL

 

 


أفضل موسيقى أصلية– صورة متحركة

 

 


لودويج أورانسون عن OPPENHEIMER

 

 


أفضل أغنية أصلية- فيلم سينمائي

 

 


«What Was I Made For?» -«Barbie»
موسيقى وتأليف: Billie Eilish O'Connell، Finneas O'Connell

 

 


أفضل مسلسل تليفزيوني- دراما


Succession


أفضل مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي


The Bear


أفضل مسلسل تليفزيوني محدود/ قصير


Beef

 


أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- دراما


سارة سنوك عن Succession


أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني- دراما


كيران كولكين عن Succession


أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي


أيو إيديبيري عن The Bear


أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي


جيريمي ألين وايت عن The Bear

 

 


أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني


ألي وونج عن Beef

 

 


أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود


ستيفن يون عن Beef

 


أفضل أداء لممثلة في دور مساند على التليفزيون


إليزابيث ديبيكي عن The Crown

 

 


أفضل أداء لممثل في دور مساند على التليفزيون


ماثيو ماكفادين عن  Succession


أفضل أداء ستاند آب كوميدي


ريكي جيرفيه عن Ricky Gervais: Armageddon

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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