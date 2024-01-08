اليوم "بشر بأحجام دقيقة" في منتدى الشعر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تقام في السادسة مساء اليوم الاثنين ندوة لمناقشة ديوان "بشر بأحجام دقيقة يكبرون في تجاعيدي" للشاعر محمود خيرالله، بمنتدى الشعر المصري بحزب التجمع شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب.

يدير اللقاء الشاعر عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد ومنسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري، ويشارك في المناقشة الناقد محمد السيد إسماعيل والروائي طارق إمام.



وقد صدر لخيرالله من قبل عدة دواوين منها فانتازيا الرجولة وكل ما صنع الحداد وظل شجرة في المقابر ولعنة سقطت من النافذة.



من قصائد الديوان قصيدة أتمنى أن تكبر الكلمات يقول فيها الشاعر:

إن كان لي أن أحلم، فأنا أتمنى أن تكبر الملمات، ذات يوم، وإن تخرج من قلبي، لتصبح عشبة جافة، يحملها الهواء إلى الأعالي، ويتطلع إليها الناس من بعيد، أحلم بالكلمات تطير مني، ذات يوم، كعصفور صغير، يجاهر بالحب أمام العالم.



جدير بالذكر أن منتدى الشعر المصري يعمل على إضاءة المشهد الشعري المصري من خلال ندواته المتنوعة، وكذلك مناقشة الأعمال الإبداعية المختلفة في القصة والرواية والفكر ، من خلال ندوة نصف شهرية.