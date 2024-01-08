مي العيدان تناشد ملك المغرب بعدم العفو عن دنيا بطمة وتوجه لها رسالة

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة، وناشدت ملك المغرب بعدم العفو عنها. وعلقت العيدان على الفيديو قائلة: “الحمد لله يا الله، دعيت و الله استجاب لي.. دعيت الله يواريني فيج يوم، ووراني وأنا من الناس اللي انسبوا بهالاكونت بالعرض والشرف، ومو محللتك ليوم الدين. ومني لملك المغرب، لا تعفوا عنها لأنها مو من الناس اللي تستحق العفو”.

يذكر أن بطمة تواجه عقوبة السجن لمدة عام بعد الحكم بتورطها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” المخصص لفضح المشاهير. شاهد أيضاً: بالفيديو: دنيا بطمة تكشف تفاصيل مثيرة في قضية حمزة مون بيبي بالفيديو: دنيا بطمة تنهار من البكاء في بث مباشر طلباً للعفو الملكي محمد الترك بعد تأييد حبس دنيا بطمة: 9 سنين كنت مستحمل قرفك انتي وعيلتك -فيديو

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