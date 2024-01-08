"أوبنهايمر" يفوز بجائزة "أفضل موسيقى تصويرية" بحفل جولدن جلوب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز الموسيقار السويدي لودفيج جورانسون بجائزة "أفضل موسيقى تصويرية" عن فيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

كما فاز الفيلم على جائزة "أفضل مخرج" لـ "كريستوفر نولان"، "أفضل ممثل مساعد" للنجم روبرت داوني جونير، و"أفضل ممثل في دور دراما" لـ كيليان ميرفي.

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود وسط منافسة شرسة بين أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها خلال عام 2023.

يقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.