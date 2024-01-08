روبرت داوني جونير "أفضل ممثل في دور مساعد" عن "أوبنهايمر" بحفل جولدن جلوب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز الممثل الأمريكي روبرت داوني جونير بجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم "أوبنهايمر" وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وعبر "روبرت" عن سعادته ووجه الشكر لطاقم عمل الفيلم على رأسهم المخرج كريستوفر نولان، إلى جانب توجيه التحية للقائمين على جولدن جلوب.

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود وسط منافسة شرسة بين أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها خلال عام 2023.

يقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.