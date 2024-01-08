تفاصيل اتهام منتج مصري ببيع أغاني أم كلثوم لشركة إسرائيلية.. ومحسن جابر: "عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

اتهمت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، المنتج الشهير محسن جابر ببيع حق استغلال وبث أغاني كوكب الشرق لشركة إسرائيلية، دون علم الورثة.

فيما نفى جابر الاتهام، مؤكدا أنه دافع عن حقوقه في استغلال الأغاني بعد تعدي الشركة الإسرائيلية عليها.

وقالت جيهان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم": "شركة عالم الفن تبيع حقوق استغلال أغانٍ لكوكب الشرق إلى إسرائيل، والأمر يحزن، التراث يشوه، وأم كلثوم مش قليلة، والموضوع غير مقتصر على الجانب المادي فقط".

من جانبه، رد المنتج الكبير محس جابر، على الاتهام الموجه له، وقال: "عيب، الكلام ده كبير وإحنا ناس كبار، مش أي حد يخبط على الباب يبقى حد فاهم، ميصحش تطلع تقول إني ببيع التراث".

وأضاف: "لما أدافع في آخر الدنيا عشان ليا حق محدش يعاتبني عليه، وأي شخص يعتدي على عملي حتى داخل إسرائيل لا أتركه".

بدوره، قال المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي جيهان الدسوقي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن لديه مستندات تثبت توزيع أغاني كوكب الشرق، عبر شركة المضامين (AMAD) الإسرائيلية، بموجب تعاقد مع شركة مصرية لتتولى المضامين تسويق وإعادة بيع أغاني أم كلثوم.

وتابع: "الشركة الإسرائيلية، كانت بموجب التعاقد تعرض عبر قناتها في موقع يوتيوب أغنية (أسال روحك) وبناء على طلب موكلي أمين الموجي، نجل الملحن الراحل محمد الموجي، تم حجب الأغنية، ونسعى حاليا لمتابعة وحجب باقي الأغاني.

واستنكر قنطوش الأمر قائلا: "هل يعقل أن السيدة أم كلثوم التي ساهمت في دعم المجهود الحربي، يصل الحال أن تقدم أغانيها عبر شركة تنتمي للكيان الصهيوني".

يذكر أن الخلاف حول حقوق استغلال أغاني أم كلثوم، تصاعد بين المنتج محسن جابر من جهة، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وجمعية المؤلفين والملحنين، ووصل إلى حد تبادل الاتهامات باستغلال الأغاني بدون حق، والتزوير.