تقلا شمعون: "خلصت والدي من الموت مرتين وكان نفسي يبقى حلو بـ التابوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

كشفت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون خلال لقائها مع برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، إصابة والدها بمرض "الزهايمر" قبل وفاته.

وقالت في حوارها مع الإعلامي علي ياسين: "أكيد مراحل النسيان كانت تدريجية، ووصلت العلاقة بينا في أواخر أيامه إني كنت أعتبره ابني والعلاقة بقت مختلفة جدا".

وكشفت أنها لم تتمن له الموت على الرغم من معاناته مع المرض، وتابعت: "أنا خلصته مرتين من الموت كان بيختنق أو كان يبلع لسانه، وأكتر من مرة كنت أفتحله فمه بالقوة، وكان عندي الجرأة أعمل هيك وما أخليه يختنق، بس الموضوع مش هين".

وأضافت شمعون: "أنا ما كنت بفكر إن الموت راحة، لأن لو حتى كان بس بينبض ما كنت أتمنى إنه يموت".

وعن يوم الوفاة قالت: "كلموني قالولي والدك مريض، كنت في تصوير وقتها، ومشيت بالسيارة لمدة ساعة، وكنت في صمت طول الوقت".

وتابعت: "لما دخلت المستشفى اطلعت فيهم عرفت إنه مات، فقلت وينه بدي فوت شوفه، وصرت أشرف على غسيله ولبسه وكان نفسي يكون بتابوته حلو".