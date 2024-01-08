شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الأفلام العالمية حصولاً على جوائز الجولدن جلوب الـ81.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات حفل الـ جولدن جلوب في دورته الـ 81، وتمكنت أفلام من التفوق على نظيرها، وعلى عكس المتوقع تمكن فيلم Oppenheimer من الهيمنة على الجوائز.



أفلام الـ جولدن جلوب

وهذه أكثر الأفلام حصولا على جوائز فى الـ جولدن جلوب 81:

فيلم Oppenheimer خمس جوائز .

خمس جوائز فيلم Poor Things جائزتين.

جائزتين. فيلم Anatomy Of A Fall جائزتين.

جائزتين. فيلم Barbie جائزتين .

جائزتين فيلم The Holdovers جائزتين .

جائزتين فيلم Killers Of The Flower Moon جائزة واحدة .

جائزة واحدة فيلم The Boy And The Heron جائزة واحدة.

وكان قد تم حجب حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يتخذ من بيفرلي هيلز مقراً له في السنوات الأخيرة، بعد كشف تحقيق أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 2021 أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود "هيئة التصويت على الجوائز" لم يكن لديها عضو أسود واحد.