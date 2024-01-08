شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تكشف عن موقف طريف تسبب فى خطوبة مى فاروق ومحمد العمروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنانان مي فاروق ومحمد العمروسى بخطوبتهما في حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين، حيث حضرت المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين.



محمد العمروسي ومى فاروق وأصدقائهما

وكشفت المخرجة بتول عرفة السر وراء تعارف محمد العمروسى على مى فاروق، حيث نشرت صورة من الخطوبة علقت عبر حسابها على فيس بوك: "بعد شهر من فرحى كلمتنى روح قلبى مي فاروق وقالت لى فرحك كان سبب فرحة قلبى.. حصل إيه بقى يا حلوين.. الحلوة مى كانت واقفة فى فرحى حرانة من الجو راح بقى الشاطر محمد كراجل چنتل إداها مروحة كانت فى يده علشان تهوى وتلطف الجو.. بس ومن هنا اتعرفوا على بعض والجو بقى لطيف على الآخر وبقى كله هنا وحب.. مبروك يا حبايبى ربنا يلطف أيامكم ويحليها يا رب ويسعد قلوبكم ويجعلكم سند لبعض يا رب".



خطوبة محمد العمروسي ومي فاروق بحضور بتول عرفة

وكانت مى فاروق قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.



من الخطوبة

وأعربت عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح الأغنية، قائلة لـ"الخليج 365": "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغان تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".

وفي سياق متصل انضم الفنان محمد العمروسى إلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.