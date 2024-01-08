شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: سيناريو فيلم عصابة عظيمة استفزني لأنه مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة إسعاد يونس، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" وسبب موافقتها على تقديم شخصية عظيمة وموافقتها على السيناريو من البداية بعد العرض عليها.

وقالت إسعاد يونس: "تشجعت للسيناريو جدًا لما هاجر الإبياري زوجة الفنان دياب عرضته عليا وقت لما كنت بصور فيلم إثنين للإيجار وكان بداية العودة جابت ليا السيناريو والصراحة استفزنى جدًا لأنه دور مختلف ولذيذ وده اللى شجعنى، وكواليس العمل كانت أكتر من رائعة كنا كلنا إيد واحدة وأعمارنا كلها دابت سوا وهى شلة لذيذة جدًا".

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.