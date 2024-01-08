مهرجان المسرح العربى يشهد اهتمامًا خاصًا بالمرأة وجهودها خلاله.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 14 ببغداد اهتمامًا خاصًا بالمرأة العربية وستتضمن فعاليات المهرجان يومًا خاصًا عن المرأة في المسرح العربي وهناك يوم لسيدات المسرح العربي ويوم يتحدث عن جهود المرأة في المسرح العربي، فمن الواضح أن هناك اهتمامًا خاصة بالسيدات في هذه الدورة، كما أن كلمة اليوم العربي للمسرح سوف تلقيها فنانة عربية مسرحية وهي الفنانة اللبنانية القديرة نضال الأشقر، ومن ضمن قائمة المكرمين من الفنانين العراقيين يوجد حوالي 5 سيدات من القامات الفنية المسرحية في العراق.



عرض ثورة الجزائري

كما سيتم الاحتفاء بالمهجريين العراقيين فهناك يوم مخصص لهم تحت عنوان التأثر والتأثير في المشهد المسرحي، ويشارك فيها ثلاثة عشر فنانًا عراقيًا من حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها، وهناك يوم مخصص لعشرين إصدار لكتاب عراقيين سيقدمون كتبهم احتفاء بهم وهو احتفاء يحدث لأول مرة بعشرين إصدار في إطار المهرجان.



المكرمات العراقيات من السيدات

وجدير بالذكر أن الدورة المقبلة تشهد 19 عرضاً مسرحياً، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعرض "مترو غزة " من فلسطين يفتتح عروض المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، ويشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا فناناً.