شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تكشف عن رأيها فى لعب "ليدى جاجا" شخصية هارلى كوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الممثلة العالمية مارجوت روبى مؤخرًا عن رأيها فى قيام ليدى جاجا بدور هارلى كوين فى Joker: Folie á Deux، فعندما سُئلت مارجوت عن رأيها فى النسخة القادمة هارلى كوين لـ ليدى جاجا، قالت لمجلة Variety خلال العرض التمهيدى لجوائز جولدن جلوب 2024: "يا إلهي، سوف تسحقها هل أنت تمزح؟ ستكون مذهلة، لا أستطيع الانتظار لرؤيتها".

سأل المضيف، الممثلة الأسترالية التى لعبت دور هارلى كوين فى فيلم Suicide Squad عام 2016، عما إذا كانت قد ناقشت الدور مع "جاجا" عبر الهاتف، قالت "فى الواقع لم أتحدث معها حول هذا الموضوع.. ولا أريد أن أعرف.. أفضل ترك الأمر للمفاجأة عندما أشاهد الفيلم".



ليدى جاجا ومارجوت روبى

فى مقابلة مع قناة MTV فى عام 2022، قالت الممثلة والمنتجة مارجوت روبى، إنها سعيدة جدًا برؤية فنانين آخرين يظهرون اهتمامًا بلعب الشخصية.

وقالت مارجوت - فى ذلك الوقت - "هذا يجعلنى سعيدة للغاية لأننى قلت منذ البداية، كل ما أريده هو أن تكون "هارلى كوين" واحدة من تلك الشخصيات، بالطريقة التى ينتقل بها ماكبث أو باتمان دائمًا من ممثل عظيم إلى ممثل عظيم".

وكان المخرج العالمى تود فيليبس، طرح صورتان جديدتان من فليمه المنتظر القادم Joker: Folie à Deux، لبطلى العمل الممثل العالمى خواكين فينكس، والنجمة ليدى جاجا، العمل من شركة Warner Bros، بأزياء الجوكر وهارلى كوين.

يأتى العمل على جزء ثانى من الفيلم الأجنبى الشهير "جوكر" نتيجة طبيعية للنجاح الكبير الذى حققه الفيلم عند طرحه منذ نحو 3 سنوات، إذ كان فيلم Joker سادس أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2019، صنع الفيلم التاريخ كأول فيلم من فئة R على الإطلاق يصل إجمالى إيراداته إلى أكثر من مليار دولار فى جميع أنحاء العالم.

وفاز فيلم "جوكر" بجائزة الأسد الذهبى فى مهرجان البندقية السينمائى، وذهب فينيكس ليحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وحصل العمل على 11 ترشيحًا إجمالاً.