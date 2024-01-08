شكرا لقرائتكم خبر عن "أوراق شجر متساقطة" يفتتح بانوراما الفيلم الأوروبى.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي الذي تقام دورته السادسة عشرة في الفترة من 11 حتى الـ20 يناير المقبل في سينما زاوية فعالياته بفيلم "أوراق شجر متساقطة" للمخرج " آكي كاويسماكي" الذي يوجد قسم خاص بهذه الدورة للاحتفاء بأعماله وتضم البانوراما هذا العام أكثر من خمس وأربعين فيلم بين روائي ووثائقي وعروض استيعادية وبجانب برنامج الأفلام، يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورش.



مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي

يذكر أن مهرجان بانوراما الفليم الأوروبي ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الاوروبية (يونيك) وينظمه سينما زاوية وأفلام مصر العالمية وتحت رعاية المركز القومي للسينما ومن ضمن شركائه سينما الزمالك والمركز الثقافي البريطاني والمعهد الفرنسي والمعهد الايطالي ومركز الفيلم السويسري ومركز الفيلم الفنلندي.



بانوراما الفيلم الأوروبي



عروض بانوراما الفيلم الأوروبي