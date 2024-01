شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع أبطال Oppenheimer وLala Land من حفل جولدن جلوب الـ81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت صورة من كواليس حفل جولدن جلوب الذى أقيم منذ ساعات، أبطال فيلمى Lala Land وOppenheimer، وهم كيليان مورفى، وروبرت داوني جونيور، ورايان جوسلينج وإيما ستون.



كيليان مورفى وروبرت داوني جونيور ورايان جوسلينج وإيما ستون

وذلك بعد حصول ثلاث من أصل أربعة فى الصورة على جوائز لأنفسهم فى الحفل الأخير، حيث حصل مورفى على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى Oppenheimer، وداونى جونيور كـ أفضل ممثل مساعد فى Oppenheimer، أما ستون فحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها Poor Things، أما جوسلينج فـ لم سحصل على جائزة لنفسه ولكن حصل فيلمه Barbie على جائزتين.

وهذه أكثر الأفلام حصولاً على جوائز فى الـ جولدن جلوب 81:

فيلم Oppenheimer خمس جوائز.

فيلم Poor Things جائزتين.

فيلم Anatomy Of A Fall جائزتين.

فيلم Barbie جائزتين.

فيلم The Holdovers جائزتين.

فيلم Killers Of The Flower Moon جائزة واحدة .

فيلم The Boy And The Heron جائزة واحدة.

وكان قد تم حجب حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يتخذ من بيفرلي هيلز مقراً له في السنوات الأخيرة، بعد كشف تحقيق أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 2021 أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود "هيئة التصويت على الجوائز" لم يكن لديها عضو أسود واحد.