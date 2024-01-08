شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الزاهد: دورى في فيلم عصابة عظيمة مختلف عنى وكلنا عيلة في الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فرح الزاهد، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن فيلم "عصابة عظيمة" وشخصيتها التي تقدمها خلال أحداث الفيلم المختلفة عنها تمامًا.

وقالت فرح الزاهد: "بقدم في الفيلم شخصية "ماهى" والدور مختلف عنى هي متزوجة ولديها بنت ومختلفة عن زوجها لأنه ساذج وهي عاوزة تدافع عن عائلتها الصغيرة وبقيت فرد من العصابة وهنعرف ليه انضمت للعصابة، والفيلم في كل حاجة في مشاعر وضحك وأكشن وحاجات لذيذة، وانبسطت أوى في الكواليس وكانت من أحلى الكواليس كنا كلنا عيلة وكنت مرتاحة أوى وأنا بمثل".

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.