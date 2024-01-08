حضرن لدعم أولادهن…امّهات النجوم في حفل “غولدن غلوب” ٢٠٢٤

ما زالت أحداث حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” ٢٠٢٤ في نسخته الـ ٨١ في بيفرلي هيلز، مسيطرة على اهتمامات الجمهور في الساعات القلية الماضية، حيث شهد الحفل عدة مواقف أثارت اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ابرزها اصطحاب بعض النجوم لأمهاتهم الى الحفل .

وحرص عدد من أمهات النجوم على دعم أبنائهم خلال تواجدهن الى جانبهم في الحفل، حيث ظهرن معهم على السجادة الحمراء، ومن بينهم النجم برادلي كوبر بطل ومخرج فيلم Maestro الذي رشح لأربع جوائز خلال هذا العام، مع والدته غلوريا كامبانو.

واصطحبت الممثلة بري لارسون بطلة مسلسل “Lesson in chemistry” والدتها أيضًا وسارت معها على السجادة الحمراء واحتفلت معها بلقاء الممثلة جينيفر لوبيز، كما حضرت الممثلة ريس ويدرسون الحفل مع ابنها Deaconوالتقطت معه العديد من الصور على السجادة الحمراء. http://www.instagram.com/p/C10zvBrLhIl/

كما عبّرت سوكيونج ميلتون والدة الممثل تشارلز ميلتون، عن سعادتها بترشيح ابنها لأول جائزة غولدن غلوب في مسيرته المهنية وذلك عن افضل ممثل مساعد في فيلم May December.

وتحدّث تشارلز في وقت سابق عن تضحيات والدته التي هاجرت الى الولايات المتحدة عام ١٩٩٠ من كوريا بعد ان تزوّجت من والده فيل ميلتون الذي كان يعمل في الجيش.