أسرار تنكشف وجرائم ترتكب وقصص حب معلقة في " مجمع 75 "

ميرنا وليد - بيروت - عائلات وشخصيات متعددة تجتمع في حي واحد، تعيش حالة هروب مستمر ضمن الدراما الاجتماعية السعودية الطويلة "مجمع 75"، التي تُعرض على MBC1 وشاهد.

وتتوزّع مهمة إخراج الحلقات بين المخرجين علي الشويفعي، تامر بسيوني وحيدر سمير.

أشرف على كتابة العمل مازن طه، واهتمت نور شيشكلي بكتابة قصصه وبنائه الدرامي، وشارك بكتابة الأحداث ثائر العقل، والكتاب السعوديين فوزي المتعب، نورة العمري، إبراهيم النعيمي، سمر العبد، فاطمة الأقزم، هيفاء السيد، طلال عواجي وغزوة الناصر.

يضم العمل الذي تصل حلقات موسمه الأول إلى 250 حلقة، كوكبة من الممثلين منهم غادة الملا، وائل اليوسف، رنا جبران، حسين الدقل، عبد الرحمن الدقل، عبد الهادي الشاطري، فيصل العلي، سارة الحربي، ندى إبراهيم، رهى فهد، عبد العزيز المليفي، متعب القميزي، رضوى مزين، جودي زياد، أحلام إبراهيم، بدور العتيبي، روان العلي، حنين زياد، الدانة، ديمة مسلم، محمد العنزي، الطفلة مسك وآخرين.

تعيش العائلات في مجمع شكل حلماً وساحة هروب لكل من يسكن فيه، فبات محطة آمنة لبعضهم ولعائلاتهم، أو مكاناً لدفن الأسرار بحثاً عن بداية جديدة. أسرة وليد وزوجته فاطمة، من أبرز الأسر في هذا المكان، لها ماض غير معلن من محاولات الهروب المتكررة وتختزن قصصاً عديدة من الصراعات التي لا تنتهي. ومع الحلقات الأولى للعمل، تصل ريم مع ابنتها لميا، وقد ظنت أنها وصلت إلى بر الأمان وتحرّرت من زوجها العنيف ناصر، لكنها تكتشف سريعاً أنها ستبقى حبيسة قسوته إلى الأبد. أما أسرة مصطفى شوقي الرجل الذي وصل إلى الرياض مع ابنتيه، تحمل قصته هروباً من الماضي، الممزوج بالألم والخيانة. وتبقى أسرة حمزة والدكتورة خديجة، اللذين تبدو علاقتهما قوية ومتينة لكنها في الواقع تخبئ الكثير من المفاجآت. كما أن الأحداث الدرامية تبين منذ اللحظة الأولى، العداوة المستحكمة بين الأختين غير الشقيقتين فاطمة وخديجة، وما تكنانه لبعضهما من مشاعر حقد وما تخطط له كل واحدة تجاه الأخرى.

على صعيد آخر، في هذا المجمع حكايا متوالدة وأحداث متفاعلة بين الأسر، قصص نجاح وفشل أحقاد ومؤامرات، أفراح وأحزان ومآس إضافة إلى هامش من الضحك والابتسامات.