بالفيديو- هذا المنزل سكنه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ قبل وفاته.. جولة فيه ستعيدكم إلى الزمن الجميل

ميرنا وليد - بيروت - ولد الفنان عبد الحليم حافظ في 21 حزيران 1929 بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية في مصر، وهو الابن الرابع للشيخ علي إسماعيل شبانة بعد إسماعيل وعليا ومحمد، وتوفيت والدته أثناء ولادته

تضمنت أعماله 16 فيلماً روائياً، أولها "لحن الوفاء" (1955) وآخرها "أبي فوق الشجرة" (1969).

كما قام ببطولة أول فيلم مصري ملون سينما سكوب صورة دليلة (1956).

لقد ترك إرثًا يزيد عن 260 أغنية، قرب نهاية حياته المهنية، أبرم عقودًا لخمسة أفلام لكنه لم يتمكن من إنتاج أي منها بسبب تدهور حالته الصحية، توفي عبد الحليم حافظ عن عمر يناهز 48 عامًا، في 30 مارس 1977، بعد أن كرس نصف حياته لغناء الأغاني التي ستبقى في قلوب شعبه إلى الأبد. وكان من أشهر فناني عصره. لقد غنى بمشاعر حقيقية واضحة.

وترك لنا منزله الذي أصبح مزاراً لعشاقه وجمهوره في مصر والكثير من الدول العربية.

والآن، سنتركك في جولة مميزة داخل منزله في الزمالك:



