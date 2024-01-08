جمال سنان يعلن عن عمل جديد مع نور الغندور

ميرنا وليد - بيروت - نشر المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز" على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا مع الممثلة المصرية نور الغندور، وعلق عليها قائلًا : "مع شريكة النجاح .
. My SuperStar @nour .. حظ موفق في مشروعنا الجديد مع مزيد من النجاح في القادم ".
نور الغندور تطل حالياً في مسلسل "عرابة بيروت" بشخصية "كاميليا"، الآتية من خارج لبنان.
"عرابة بيروت" من انتاج "Eagle Films" لصاحبها المنتج جمال سنان، إخراج فيليب أسمر، كتابة مازن طه ونور شيشكلي.
ويجمع المسلسل نخبة من الممثلين، منهم نور الغندور، مهيار خضور، جيسي عبدو، عمار شلق، بديع أبو شقرا، جوليا قصار، كارول عبود، رولا بقسماتي، رودني حداد، رندة كعدي وإيلي متري.
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